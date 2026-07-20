Informations pratiques

Créhen

Balade contée Mourioche et autres contes des lutins de la mer

Parking chateau du Guildo Créhen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

À la faveur de la nuit, partez sur les traces du Petit Peuple qui, dit-on, hante encore les ruines du château du Guildo.

Mourioche et bien d’autres lutins ont, par leurs farces et leurs malices, nourri les contes et les légendes de la Côte d’Émeraude pendant des siècles.

Une balade contée où l’humour, le mystère et les anciennes croyances se mêlent pour vous faire découvrir une autre facette de ce lieu chargé d’histoire.

Par William Landin

Rdv parking du château du Guildo

Inscription obligatoire par sms ou par mail .

Parking chateau du Guildo Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69

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English :

L’événement Balade contée Mourioche et autres contes des lutins de la mer Créhen a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme