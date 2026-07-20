Balade contée Mourioche et autres contes des lutins de la mer Créhen
mardi 11 août 2026 · Créhen
Informations pratiques
Créhen
Balade contée Mourioche et autres contes des lutins de la mer
Parking chateau du Guildo Créhen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
À la faveur de la nuit, partez sur les traces du Petit Peuple qui, dit-on, hante encore les ruines du château du Guildo.
Mourioche et bien d’autres lutins ont, par leurs farces et leurs malices, nourri les contes et les légendes de la Côte d’Émeraude pendant des siècles.
Une balade contée où l’humour, le mystère et les anciennes croyances se mêlent pour vous faire découvrir une autre facette de ce lieu chargé d’histoire.
Par William Landin
Rdv parking du château du Guildo
Inscription obligatoire par sms ou par mail .
Parking chateau du Guildo Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69
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English :
L’événement Balade contée Mourioche et autres contes des lutins de la mer Créhen a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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