Balade contée, musicale et cinématographique Le temps des fileuses Stade Luc Flochlay Gourlizon

Balade contée, musicale et cinématographique Le temps des fileuses Stade Luc Flochlay Gourlizon vendredi 17 octobre 2025.

Balade contée, musicale et cinématographique Le temps des fileuses

Stade Luc Flochlay Rue du Stade Gourlizon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Et si vous partiez en voyage dans la Bretagne rurale des années 1930 à 1950 ?

Par Catherine LE FLOCHMOAN et Jérôme SOULAS. .

Stade Luc Flochlay Rue du Stade Gourlizon 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 08 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée, musicale et cinématographique Le temps des fileuses Gourlizon a été mis à jour le 2025-10-01 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN