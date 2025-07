Balade contée naturaliste Maison Carrée de Nay Nay

Balade contée naturaliste Maison Carrée de Nay Nay Vendredi 29 août, 19h00 Sur réservation : 05.59.13.99.65 / Tarif : 5€

Les contes de l’indien blanc – Olivier Apat

TOUT PUBLIC (à partir de 6 ans)

Rendez-vous à la Maison Carrée à 19h. Retour prévu vers 22h30

Toucher l’invisible, s’imprégner ensemble des sons du soir et du Grand Mystère puis se laisser attraper par quelques chants et contes mettant en scène la faune sauvage des lieux et les esprits indiens. Une balade crépusculaire originale à vivre comme une expérience philosophique du vivant. Après la balade nature, nous visionnerons les images de nos voisins animaux prises sur le site (pièges photos).

A prévoir : vêtements chauds adapté à la balade en forêt, lampe ou frontale, pique-nique pour manger sur place.

En cas de mauvais temps, le spectacle et l’observation des animaux sont maintenus en intérieur à la Maison Carrée

05.59.13.99.65 maison.carree@mairienay.fr

Maison Carrée de Nay 13 place de la république – 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques