Balade contée Nature féérique Rue des forges Paimpont

Balade contée Nature féérique

Rue des forges Parking P1 office de tourisme Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:15:00

fin : 2026-04-25 17:15:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

La forêt regorge de trésors insoupçonnés. Observez les plantes, les insectes, les animaux et, avec de la chance, les habitants de Brocéliande. Au printemps, les fleurs sont synonymes de réveil de la nature et de la magie qui s’y cache.

A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans billet gratuit obligatoire à prendre)

Boucle de 4km (boucle des Hindrés)

Rendez-vous au parking P1 office de tourisme de la rue des Forges à Paimpont.

De 14h15 à 17h15 environ.

INFORMATIONS PRATIQUES:

– Déplacement en navette.

– Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé à grimper,…) et porte-bébé (impraticable en poussette ).

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation obligatoire .

Rue des forges Parking P1 office de tourisme Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée Nature féérique Paimpont a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme de Brocéliande