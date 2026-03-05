Balade Contée Nocturne ✨ & Soirée Tartiflette Vesc

Balade Contée Nocturne ✨ & Soirée Tartiflette

Salle des fêtes Vesc Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Sur place avec salade, tartiflette, boisson, café

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Balade Contée Nocturne & Soirée Tartiflette organisé par l’association des Parents d’élèves de Vesc

.

Salle des fêtes Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 16 96 13

English :

