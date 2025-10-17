Balade contée nocturne Lièpvre

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-18 22:30:00

2025-10-17

Plongez dans une ambiance mystique à la Ferme d’Argentin, où le monde des esprits et des hommes se frôle. Frissonnez lors d’une balade nocturne contée, suivie d’un repas réconfortant. Réservation obligatoire !

Balade contée pour frissonner à la Ferme d’Argentin

À la tombée de la nuit, les chemins de la Ferme d’Argentin s’animent de récits mystérieux… Sorcières, dames blanches, loups et autres créatures surgissent de l’ombre pour accompagner une balade contée pleine de frissons.

Après cette immersion dans le monde des esprits, un repas convivial attend les participants soupe, saucisse et dessert (menu végétarien disponible sur demande).

Informations pratiques

Prévoir une tenue chaude, de bonnes chaussures et une lampe de poche ou frontale.

Conseillé à partir de 8 ans.

Durée environ 1h30.

Renseignements et réservations 03 89 22 19 19 ou info@ferme-argentin.com

La Ferme d’Argentin se réserve le droit d’annuler l’événement si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Plusieurs départs sont programmés au cours de la soirée, merci de respecter l’horaire indiqué lors de votre inscription. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Immerse yourself in a mystical atmosphere at La Ferme d’Argentin, where the world of spirits and men rub shoulders. Experience the thrill of a storytelling evening stroll, followed by a comforting meal. Reservations essential!

German :

Tauchen Sie in der Ferme d’Argentin in eine mystische Atmosphäre ein, in der sich die Welt der Geister und der Menschen berühren. Erschaudern Sie bei einer erzählten Nachtwanderung, gefolgt von einem herzerwärmenden Essen. Reservierung erforderlich!

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera mistica alla Ferme d’Argentin, dove il mondo degli spiriti e degli uomini si incontrano. Provate l’emozione di una passeggiata narrativa notturna, seguita da un pasto che riscalda il cuore. La prenotazione è indispensabile!

Espanol :

Sumérjase en una atmósfera mística en la Ferme d’Argentin, donde se encuentran el mundo de los espíritus y el de los hombres. Experimente la emoción de un paseo narrativo nocturno, seguido de una comida reconfortante. Imprescindible reservar

