Balade contée nocturne | Lumières nocturnes sur le patrimoine juillacais – Juillac-le-Coq 27 juin 2025 19:00

Charente

Balade contée nocturne | Lumières nocturnes sur le patrimoine juillacais Place de l’église Juillac-le-Coq Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Soirée organisée par l’association Héritage culturel juillacais, l’évènement inédit s’inscrit dans le cadre de la 14e Nuit des églises dont le thème 2025 l’art fait renaître l’espérance .

.

Place de l’église

Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 78 12

English :

Organized by the Héritage culturel juillacais association, this unique event is part of the 14th Nuit des églises (Night of the Churches), whose theme for 2025 is « l’art fait renaître l’espérance » (art revives hope).

German :

Die von der Vereinigung Héritage culturel juillacais organisierte Abendveranstaltung ist Teil der 14. Nacht der Kirchen mit dem Thema 2025 « Kunst lässt die Hoffnung wieder aufleben ».

Italiano :

Organizzato dall’associazione Héritage culturel juillacais, questo evento unico fa parte della 14ª Nuit des églises (Notte delle Chiese), il cui tema 2025 è « L’arte fa rivivere la speranza ».

Espanol :

Organizado por la asociación Héritage culturel juillacais, este acontecimiento único forma parte de la 14ª edición de la Nuit des églises (Noche de las Iglesias), cuyo tema para 2025 es « El arte reaviva la esperanza ».

L’événement Balade contée nocturne | Lumières nocturnes sur le patrimoine juillacais Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2025-06-10 par Destination Cognac