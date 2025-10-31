Balade contée nocturne Mulhouse

Balade contée nocturne Mulhouse vendredi 31 octobre 2025.

Balade contée nocturne

92 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 20:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Déambulation nocturne dans les grandes allées bordées de tilleuls et d’érables de ce cimetière aux pierres anciennes et parfois étranges. Laissez-vous guider par deux conteur·euses (Fred Duvaud et Annukka Nyyssönen) dans un parcours mystérieux, drôle et poétique entre les tombes. Laissez-vous emporter par leur imaginaire et ce site extraordinaire…

A partir de 14 ans. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. 0 .

92 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 97 76 33 memoire.mulhousienne@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée nocturne Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace