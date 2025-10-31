Balade contée nocturne Mulhouse
Balade contée nocturne Mulhouse vendredi 31 octobre 2025.
Balade contée nocturne
92 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31 20:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Déambulation nocturne dans les grandes allées bordées de tilleuls et d’érables de ce cimetière aux pierres anciennes et parfois étranges. Laissez-vous guider par deux conteur·euses (Fred Duvaud et Annukka Nyyssönen) dans un parcours mystérieux, drôle et poétique entre les tombes. Laissez-vous emporter par leur imaginaire et ce site extraordinaire…
A partir de 14 ans. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. 0 .
92 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 97 76 33 memoire.mulhousienne@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade contée nocturne Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace