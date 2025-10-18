Balade contée participative au Parc de la Brèche Villers-Saint-Paul

Participez avec Virginie à une aventure interactive dans le Parc de la brèche à Villers-Saint-Paul. Laissez-vous emporter par l’ histoire de Calie et partez à l’aventure en relevant tous les défis! Cette balade contée ludique est bien plus qu’une simple promenade, c’est un voyage au cœur de l’imaginaire, où chaque pas est une invitation à explorer, à rêver, à s’émerveiller devant les plantes et les animaux qui nous entourent. Profitez des vacances d’automne en famille en créant des souvenirs inoubliables avec vos enfants ou petits-enfants.

Samedi 18 octobre à 10h au Parc de la Brèche de Villers-Saint-Paul

Durée: 1h30 / Parcours d’environ 2 km, accessible à tous, même en poussette ou pour les personnes à mobilité réduite!

Tarif unique 8€ / Gratuit pour 1 adulte accompagnateur et les enfants de moins de 5 ans.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

Places limitées, réservation obligatoire

Equipez-vous de chaussure de marche et d’une tenue adaptée à la météo.

Selon la météo, vous pourrez profiter des tables de pique-nique à disposition dans le parc pour prolonger votre sortie (repas non fourni). .

1 Rue du Marais Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

English :

Join Virginie on an interactive adventure in the Parc de la brèche in Villers-Saint-Paul. Let yourself be carried away by Calie’s story and set off on an adventure that will take you through every challenge! Reservations required. 2km route accessible to all (strollers and PRM). Saturday, October 18 at 10 a.m.

German :

Nimm mit Virginie an einem interaktiven Abenteuer im Parc de la Brèche in Villers-Saint-Paul teil. Lassen Sie sich von der Geschichte von Calie mitreißen und stellen Sie sich den Herausforderungen des Abenteuers! Nur mit Reservierung. Die 2 km lange Strecke ist für alle zugänglich (Kinderwagen und Behinderte). Samstag, den 18. Oktober um 10 Uhr.

Italiano :

Unitevi a Virginie in un’avventura interattiva nel Parc de la brèche di Villers-Saint-Paul. Lasciatevi trasportare dalla storia di Calie e partite per un’avventura che vi porterà a superare ogni sfida! Prenotazione obbligatoria. Percorso di 2 km accessibile a tutti (passeggini e PRM). Sabato 18 ottobre alle 10.00.

Espanol :

Únete a Virginie en una aventura interactiva en el Parc de la brèche de Villers-Saint-Paul. Déjese llevar por la historia de Calie y emprenda una aventura que le llevará a superar todos los desafíos Reserva obligatoria. Recorrido de 2 km accesible a todos (cochecitos y PMR). Sábado 18 de octubre a las 10h.

