Balade contée photographique sur l’estran JEP 2025 – Estran de Roscoff Roscoff

Balade contée photographique sur l’estran JEP 2025 – Estran de Roscoff Roscoff samedi 20 septembre 2025.

Balade contée photographique sur l’estran Samedi 20 septembre, 10h30 JEP 2025 – Estran de Roscoff Finistère

Prévoir des bottes ou des vieilles chaussures, un appareil photo ou un smartphone par personne (possibilité de prêt). Nombre limité à 10 places / sur réservation par téléphone ; tarif au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Je vous propose une balade contée ponctuée de prises de vues photographiques. Une balade en famille de 2h sur l’estran de Roscoff à la rencontre des korrigans et de l’histoire de Bretagne.

Une balade ponctuée d’exercices pour améliorer sa pratique photographique (pour débutants).

JEP 2025 – Estran de Roscoff 29680 Roscoff Roscoff 29680 Finistère Bretagne 06 70 53 31 61 https://www.denisrohou.bzh [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 53 31 61 »}] Libre à marée basse avec des bottes ou de vieilles chaussures

Je vous propose une balade contée ponctuée de prises de vues photographiques. Une balade en famille de 2h sur l’estran de Roscoff à la rencontre des korrigans et de l’histoire de Bretagne.

Denis Rohou