Balade contée photographique sur l’estran Roscoff

Balade contée photographique sur l’estran Roscoff samedi 20 septembre 2025.

Balade contée photographique sur l’estran

Roc’h Kroum Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Je vous propose une balade contée ponctuée de prises de vues photographiques. Une balade en famille de 2h sur l’estran de Roscoff à la rencontre des korrigans et de l’histoire de Bretagne. Une balade ponctuée d’exercices pour améliorer sa pratique photographique (pour débutants).

prévoir des bottes ou des vieilles chaussures, un appareil photo ou un smartphone par personne (possibilité de prêt). 10 places sur réservation au 0670533161, tarif au chapeau. .

Roc’h Kroum Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée photographique sur l’estran Roscoff a été mis à jour le 2025-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX