Balade contée Plogoff
Balade contée Plogoff jeudi 16 avril 2026.
Balade contée
Route de Laoual Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-16 18:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Balade contée organisée par l’association Cap Contes.
RV au parking de l’ancienne école, route de Laoual (gîte) Balade d’1h, autour du village de Lescoff et du sentier côtier.
Plusieurs conteurs de Cap Contes et leurs amis conteurs de Lille, enchanterons vos oreilles.
En cas de pluie repli à la chapelle Saint Michel. .
Route de Laoual Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Plogoff a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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