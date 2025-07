Balade contée Pontenx-les-Forges

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Laissez-vous balader entre rivière et forêt et partez à la découverte des contes et légendes de la nature Landaise, de sa faune, de sa flore et de ses êtres mystérieux.

Réservation obligatoire sur Hello Asso les amis de Bouricos ou au 0662723671 pour informations .

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 36 71 bouricos40@gmail.com

