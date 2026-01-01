Balade contée pour les Nuits de la lecture Nogent-le-Rotrou

Balade contée pour les Nuits de la lecture

Nuit de la lecture 2026 sur le vaste thème des villes et campagnes.

Rendez-vous en compagnie d’Anne-Laure du château des comtes du Perche et des bibliothécaires pour une balade contée dans la ville, entrecoupée d’anecdotes insolites et de lectures d’albums.

Goûter offert à 16 h. à la bibliothèque.

Retour à la bibliothèque vers 16 heures pour un goûter.

Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures. Balade de deux heures avec de nombreuses marches sur le parcours.

Pour un public familial, à partir de 4 ans.

Gratuit. Sans inscription. Annulation en cas de pluie. .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16

English :

Nuit de la lecture 2026 on the vast theme of towns and countryside.

Join Anne-Laure from Château des Comtes du Perche and librarians for a storytelling stroll through the town, interspersed with unusual anecdotes and readings from albums.

Snack offered at 4 p.m. at the library.

