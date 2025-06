Balade contée – Saint-Michel-en-Brenne 21 juin 2025 14:00

Dans le cadre des 40 ans de la réserve naturelle nationale de Chérine. Animation à faire en famille à partir de 5 ans. Balade contée à l’écoute de l’instant et du lieu…Familles

Sous les feuilles, au milieu des poissons, au creux des racines, les contes sont là. Nous irons les y trouver, pour écouter ce qu’il ont à nous dire… Balade contée à l’écoute de l’instant et du lieu… .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

As part of the 40th anniversary of the Chérine national nature reserve. Family activities for ages 5 and up. A storytelling walk to listen to the moment and the place…

German :

Im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des nationalen Naturschutzgebiets Chérine. Animation für die ganze Familie ab 5 Jahren. Erzählter Spaziergang, bei dem man dem Augenblick und dem Ort lauscht…

Italiano :

Nell’ambito del 40° anniversario della riserva naturale nazionale di Chérine. Un’attività familiare per bambini dai 5 anni in su. Una passeggiata narrativa per ascoltare il momento e il luogo…

Espanol :

En el marco del 40 aniversario de la reserva natural nacional de Chérine. Una actividad familiar para niños a partir de 5 años. Un paseo narrativo para escuchar el momento y el lugar…

