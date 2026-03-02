Balade contée Sainte-Suzanne-et-Chammes

Balade contée

Balade contée familiale avec Anita Tollemer, Passeuse d’histoires.

Et si la forêt devenait un livre ouvert ? Au fil des sentiers, Anita vous entraîne dans une promenade où chaque pause révèle un récit. Les arbres murmurent, les animaux parlent et les fées s’invitent parfois.

Lien de réservation https://calendly.com/lelivreprendlair/reservationbaladecontestesuzanne

A partir de 4 ans , sur réservation.

RDV parking du Tertre Ganne Sainte Suzanne à partir de 9h55 pour un départ à 10h

Balade à pied de 2 à 3 kilomètres entrecoupée de pauses contées

Tarif unique (adultes et enfants): 10 €

Groupe de 20 personnes maximum.

Circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes (possibilité porte-bébé).

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour.

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de faible participation (moins de 5 participants), en cas de force majeure ou de temps très défavorable. Paiment sur place par chèque ou carte bancaire. .

Parking du Tertre Ganne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 33 49 36 lelivreprendlair@gmail.com

English :

Family storytelling walk with Anita Tollemer, Passeuse d’histoires.

