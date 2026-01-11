Informations pratiques

Villé

Balade contée « S’Christkindel kommt – La venue du Christkind »

place des Vosges Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-21 17:30:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

À la veille de Noël, les rues s’illuminent et l’atmosphère se fait magique. Dans l’air flottent les délicieuses senteurs de bredeles et de pain d’épices. Les enfants, impatients, guettent l’arrivée du Christkindel, tout en redoutant peut-être de croiser le chemin du terrible Hans Trapp !

Laissez-vous emporter dans l’univers merveilleux du Noël alsacien d’autrefois et partez à la rencontre de ses personnages, de ses traditions, de ses contes et de ses légendes.

Pendant 1h30, suivez la conteuse costumée en Christkindel à travers les rues de la ville. Au détour des ruelles, elle vous fera découvrir des histoires et des légendes qui se racontaient autrefois lors des veillées de Noël. Contes merveilleux, personnages traditionnels et anecdotes vous plongeront dans l’ambiance chaleureuse et authentique des Noëls d’antan.

La balade est ponctuée de récits en français et en alsacien, dans une version accessible et compréhensible par tous. 0 .

place des Vosges Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Balade contée « S’Christkindel kommt – La venue du Christkind » Villé a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé