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Balade contée « S’Christkindel kommt – La venue du Christkind » Villé

samedi 21 novembre 2026 · Villé

Balade contée « S’Christkindel kommt – La venue du Christkind » Villé

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
place des Vosges
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Villé

Balade contée « S’Christkindel kommt – La venue du Christkind »

place des Vosges Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21 17:30:00

Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22

À la veille de Noël, les rues s’illuminent et l’atmosphère se fait magique. Dans l’air flottent les délicieuses senteurs de bredeles et de pain d’épices. Les enfants, impatients, guettent l’arrivée du Christkindel, tout en redoutant peut-être de croiser le chemin du terrible Hans Trapp !

Laissez-vous emporter dans l’univers merveilleux du Noël alsacien d’autrefois et partez à la rencontre de ses personnages, de ses traditions, de ses contes et de ses légendes.

Pendant 1h30, suivez la conteuse costumée en Christkindel à travers les rues de la ville. Au détour des ruelles, elle vous fera découvrir des histoires et des légendes qui se racontaient autrefois lors des veillées de Noël. Contes merveilleux, personnages traditionnels et anecdotes vous plongeront dans l’ambiance chaleureuse et authentique des Noëls d’antan.

La balade est ponctuée de récits en français et en alsacien, dans une version accessible et compréhensible par tous. 0  .

place des Vosges Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69  info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Balade contée « S’Christkindel kommt – La venue du Christkind » Villé a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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