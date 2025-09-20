Balade contée sensorielle La Prée, Saint-Rémy-la-Varenne – 49250 Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance

Balade contée sensorielle Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 La Prée, Saint-Rémy-la-Varenne – 49250 Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Gratuit pour tout public – sur inscription

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le temps d’une balade, explorez la nature à travers un conte.

Ecoutez et déverrouillez votre imaginaire pour poser un nouveau regard sur ce qui vous entoure.

Un moment à vivre sur les bords de Loire et les sentiers de Saint-Rémy-la-Varenne, avec la conteuse Renard’eau.

Sur inscription pour une balade à 10h ou à 14h.

Prévoir ses chaussures de marche.

Renard’eau

Samedi 20 septembre – 10h : Rendez-vous à la Prée (parking du pont) à Saint-Rémy-la-Varenne

Samedi 20 septembre – 14h : Rendez-vous à la Prée (parking du pont) à Saint-Rémy-la-Varenne

2 heures

Pour tout public – Inscription auprès de la bibliothèque

07 72 55 50 00 / 02 41 78 75 23 ou mediatheque@brissacloireaubance.fr

