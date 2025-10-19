Balade contée Sorcellerie et Diablerie Paimpont

Balade contée Sorcellerie et Diablerie Paimpont dimanche 19 octobre 2025.

Balade contée Sorcellerie et Diablerie

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-19 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-26 2025-10-29 2025-10-30 2025-11-02

Korrigans en herbe et apprenties sorcières, venez vous joindre à nos conteurs et frissonnez à l’écoute de nos histoires … garanties sans cauchemars.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

Balade contée de 2 km autour de l’étang de Paimpont, accessible en poussette et pour personne à mobilité réduite.

A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans, place obligatoire à prendre).

Balade contée organisée par l’Office de Tourisme de Brocéliande (Paimpont) réservation obligatoire en ligne ou à l’office de tourisme de Paimpont. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée Sorcellerie et Diablerie Paimpont a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de Brocéliande