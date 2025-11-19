Balade contée sous la pleine lune Chauvé

Balade contée sous la pleine lune Chauvé mercredi 19 novembre 2025.

Balade contée sous la pleine lune

Chauvé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-19 17:30:00

fin : 2025-11-19 19:30:00

2025-11-19

Vous aimez la nature ? Que diriez-vous de la découvrir à la tombée de la nuit ? Rendez-vous à Chauvé pour une balade insolite.

Au clair de lune, entre lampions et contes d’hiver, vivez un moment chaleureux. La balade se déroule dans le centre du bourg de Chauvé …

Venez vivre une aventure hivernale sous les étoiles pour petits et grands…

Pratique

lieu du rendez-vous communiqué à l’inscription

réservation obligatoire par téléphone

plus d’informations sur le site internet de la Maison du Parc

départ à la nuit tombée pour environ 2h de balade

prévoir un équipement adapté lampe frontale pour la sécurité, jumelles, matériel d’observation

proposé en partenariat avec la médiathèque « Au bonheur des mots »

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 39 88 coordinateur@mdpchauve.fr

English :

Do you love nature? How about discovering it at dusk? Come to Chauvé for an unusual walk.

German :

Lieben Sie die Natur? Wie wäre es, sie bei Einbruch der Dunkelheit zu entdecken? Begeben Sie sich in Chauvé auf einen ungewöhnlichen Spaziergang.

Italiano :

Amate la natura? Che ne dite di scoprirla al tramonto? Recatevi a Chauvé per una passeggiata insolita.

Espanol :

¿Le gusta la naturaleza? ¿Qué tal descubrirla al atardecer? Diríjase a Chauvé para dar un paseo insólito.

