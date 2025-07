Balade contée: Souvenirs de Connangles Connangles

Balade contée: Souvenirs de Connangles

le bourg Connangles Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-02

Pour accompagner l’exposition « Les murs nous parlent » ,cette balade contée vous invite à un voyage dans le passé de Connangles, à travers les histoires de ses habitants.

le bourg Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

To accompany the exhibition « Les murs nous parlent » (« The walls speak to us »), this storytelling walk takes you on a journey into Connangles’ past, through the stories of its inhabitants.

German :

Dieser Spaziergang begleitet die Ausstellung « Les murs nous parlent » und lädt Sie zu einer Reise in die Vergangenheit von Connangles ein, die von den Geschichten seiner Bewohner erzählt wird.

Italiano :

Per accompagnare la mostra « I muri ci parlano », questa passeggiata narrativa vi porterà in un viaggio nel passato di Connangles, attraverso le storie dei suoi abitanti.

Espanol :

Para acompañar la exposición « Las paredes nos hablan », este paseo narrativo le llevará a conocer el pasado de Connangles a través de las historias de sus habitantes.

