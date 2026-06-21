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Balade contée sur le canal d’Ille et Rance Sentier du Halage Saint-Domineuc

Balade contée sur le canal d’Ille et Rance Sentier du Halage Saint-Domineuc vendredi 28 août 2026.

Lieu
Sentier du Halage
Adresse
Club de Canoë Kayak des 3 Rivières
Ville
35190 Saint-Domineuc
Département
Ille-et-Vilaine
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Saint-Domineuc

Balade contée sur le canal d’Ille et Rance

Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Laissez vous guider par la lumière d’une lanterne…
A la tombée de la nuit, un conteur vous entraîne dans une balade magique au fil de l’eau entre ombres et murmures du canal.
Restauration disponible sur place avant la balade (galettes saucisses, frites, boissons)   .

Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 89 22 62 

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English :

L’événement Balade contée sur le canal d’Ille et Rance Saint-Domineuc a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel