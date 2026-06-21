Balade contée sur le canal d’Ille et Rance Sentier du Halage Saint-Domineuc vendredi 28 août 2026.

Saint-Domineuc

Balade contée sur le canal d’Ille et Rance

Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Laissez vous guider par la lumière d’une lanterne…

A la tombée de la nuit, un conteur vous entraîne dans une balade magique au fil de l’eau entre ombres et murmures du canal.

Restauration disponible sur place avant la balade (galettes saucisses, frites, boissons) .

Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 89 22 62

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English :

L’événement Balade contée sur le canal d’Ille et Rance Saint-Domineuc a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel