Balade Contée Sur les traces de Merlin à 14h15 rue des forges Paimpont

Balade Contée Sur les traces de Merlin à 14h15

rue des forges Parking P1 office de tourisme Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-05 14:15:00

fin : 2025-07-05 17:15:00

2025-07-05 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-11 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-16 2025-07-18 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-23 2025-07-25 2025-07-27 2025-07-28 2025-07-30 2025-08-01 2025-08-03 2025-08-04 2025-08-06 2025-08-08

Suivez les pas de l’Enchanteur le plus célèbre à travers les paysages de Brocéliande… Devin, magicien, homme de savoir aux origines mystères, tantôt espiègle, tantôt grave, venez redécouvrir l’histoire de Merlin.

• Sentier de 4km

Dénivelés importants (jusqu’à 16%) et chemins de terre, prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Non-accessible aux poussettes et PMR.

• Dès 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans)

• Rendez-vous au parking P1, office de tourisme, rue des forges à Paimpont. .

rue des forges Parking P1 office de tourisme Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

