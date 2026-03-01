Balade Contée Sur les traces de Merlin rue des forges Paimpont

Balade Contée Sur les traces de Merlin

Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:15:00

fin : 2026-05-01 17:15:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-13 2026-04-17 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-02

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

Suivez les pas de l’Enchanteur le plus célèbre à travers les paysages de Brocéliande… Devin, magicien, homme de savoir aux origines mystères, tantôt espiègle, tantôt grave, venez redécouvrir l’histoire de Merlin.

• Sentier de 4km

Dénivelés importants (jusqu’à 16%) et chemins de terre, prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Non-accessible aux poussettes et PMR.

• Dès 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans billet gratuit obligatoire à prendre)

• Rendez-vous au parking P1, office de tourisme, rue des forges à Paimpont. .

rue des forges Parking P1 office de tourisme Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

