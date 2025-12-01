Balade contée sur l’étrange Etang des Lévrys

Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher

A l’approche de noël, la compagnie A conter d’aujourd’hui vous propose une balade contée autour de ce magnifique espace naturel envoûtant. INSCRIPTION OBLIGATOIRE environnement@departement41.frFamilles

Dans une ambiance presque boréale, sous les pins, les bouleaux et entre les tapis de mousses, la compagnie A conter d’aujourd’hui vous fera vivre une découverte de ce site naturel dans un esprit hivernal et imaginaire. .

Nouan-le-Fuzelier 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13

English :

In the run-up to Christmas, the A conter d’aujourd’hui company invites you to take part in a storytelling walk around this enchanting natural area. REGISTRATION REQUIRED environnement@departement41.fr

German :

In der Vorweihnachtszeit lädt Sie die Compagnie A conter d’aujourd’hui zu einem Märchenspaziergang rund um diesen wunderschönen, bezaubernden Naturraum ein. ANMELDUNG ERFORDERLICH environnement@departement41.fr

Italiano :

In vista del Natale, la compagnia A conter d’aujourd’hui propone una passeggiata narrativa in questa magnifica e incantevole area naturale. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA environnement@departement41.fr

Espanol :

En vísperas de Navidad, la compañía A conter d’aujourd’hui propone un paseo cuentacuentos por este magnífico y encantador espacio natural. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA environnement@departement41.fr

