Balade contée Traditions et légendes de Noël Kaysersberg Vignoble vendredi 26 décembre 2025.

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-26 14:30:00

fin : 2026-01-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2026-01-02 2026-01-03

Guillaume vous entraîne à la découverte des traditions et légendes du Noël alsacien dans le centre historique un moment à partager en famille !

Plongez dans l’atmosphère féérique de Noël lors d’une balade contée au cœur du village de Kaysersberg.

Depuis la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider à travers les ruelles médiévales illuminées pour une promenade de Noël en Alsace pleine de charme et d’authenticité.

Entre façades à colombages richement décorées, décorations scintillantes et traditions séculaires, écoutez les histoires et légendes de Noël qui captiveront petits et grands.

Au fil du parcours, savourez la magie d’un Noël alsacien et profitez d’une douce halte gourmande qui viendra compléter cette expérience conviviale.

Partagez un moment chaleureux en famille ou entre amis avec cette balade de Noël à Kaysersberg, où patrimoine, contes et féérie hivernale se rencontrent.

A prendre avec soi vêtements chauds et imperméables, chaussures de marche, boisson, encas. Enfant, accompagné d’un adulte, à partir de 8 ans. Distance maxi 2 km. Sur réservation 24h à l’avance.

Conseil nous vous invitons à prévoir un peu de temps pour stationner votre véhicule et rejoindre le centre-ville de Kaysersberg afin de profiter pleinement de la balade. .

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Guillaume takes you on a discovery of Alsatian Christmas traditions and legends in the historic center: a moment to share with the whole family!

German :

Guillaume nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Traditionen und Legenden der elsässischen Weihnacht im historischen Zentrum: ein Moment, den Sie mit Ihrer Familie teilen können!

Italiano :

Guillaume vi accompagnerà in un tour del centro storico alla scoperta delle tradizioni e delle leggende del Natale alsaziano: un’esperienza da condividere con tutta la famiglia!

Espanol :

Guillaume le llevará a recorrer el centro histórico para descubrir las tradiciones y leyendas de la Navidad alsaciana: ¡una experiencia que querrá compartir con toda la familia!

L’événement Balade contée Traditions et légendes de Noël Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg