Balade contée – Traditions et légendes de Noël Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Balade contée – Traditions et légendes de Noël

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-22 14:30:00

fin : 2026-12-29 16:00:00

Date(s) :

2026-12-22 2026-12-24 2026-12-29 2027-01-01

Charlotte vous entraîne à la découverte des traditions et légendes du Noël alsacien dans le centre historique : un moment à partager en famille !

Plongez dans l’atmosphère féérique de Noël lors d’une balade contée au cœur du village de Kaysersberg.

Depuis la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider à travers les ruelles médiévales pour une promenade de Noël en Alsace pleine de charme et d’authenticité. Le parcours vous mènera également pour quelques pas au cœur des vignes, en contrebas du château de Kaysersberg, offrant une jolie parenthèse entre patrimoine et paysages viticoles.

Entre façades à colombages richement décorées, décorations scintillantes et traditions séculaires, écoutez les histoires et légendes de Noël qui captiveront petits et grands.

Au fil du parcours, savourez la magie d’un Noël alsacien et profitez d’une douce halte gourmande qui viendra compléter cette expérience conviviale.

Partagez un moment chaleureux en famille ou entre amis avec cette balade de Noël à Kaysersberg, où patrimoine, contes et féérie hivernale se rencontrent.

A prendre avec soi : vêtements chauds et imperméables, chaussures de marche, boisson, encas. Enfant, accompagné d’un adulte, à partir de 6 ans. Distance maxi : 2 km. Sur réservation 24h à l’avance.

Le départ est sur la place de l’hôtel de Ville.

Conseil : nous vous invitons à prévoir un peu de temps pour stationner votre véhicule et rejoindre le centre-ville de Kaysersberg afin de profiter pleinement de la balade. .

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Charlotte takes you on a discovery of Alsatian Christmas traditions and legends in the historic center: a moment to share with the whole family!

L’événement Balade contée – Traditions et légendes de Noël Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg