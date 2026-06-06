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Balade contée Uzel

Balade contée Uzel dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Chapelle ND de Bonne-Nouvelle

Ville : 22460 Uzel

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Uzel

Balade contée

Chapelle ND de Bonne-Nouvelle Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Balade contée, musique et chants, de 3 kms accessible à tous.
RDV à la Chapelle ND de Bonne Nouvelle
Inscription obligatoire.   .

Chapelle ND de Bonne-Nouvelle Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 04 43 20 

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English :

L’événement Balade contée Uzel a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Bretagne Centre

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