Balade contée Uzel
Balade contée Uzel dimanche 5 juillet 2026.
Uzel
Balade contée
Chapelle ND de Bonne-Nouvelle Uzel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Balade contée, musique et chants, de 3 kms accessible à tous.
RDV à la Chapelle ND de Bonne Nouvelle
Inscription obligatoire. .
Chapelle ND de Bonne-Nouvelle Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 04 43 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade contée Uzel a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Uzel (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Route du lin Uzel 8 juillet 2026
- Visite guidée Route du lin Uzel 15 juillet 2026
- Visite guidée Route du lin Uzel 22 juillet 2026
- Visite guidée Route du lin Uzel 29 juillet 2026
- Visite guidée Route du lin Uzel 5 août 2026