Uzel

Balade contée

Chapelle ND de Bonne-Nouvelle Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Balade contée, musique et chants, de 3 kms accessible à tous.

RDV à la Chapelle ND de Bonne Nouvelle

Inscription obligatoire. .

Chapelle ND de Bonne-Nouvelle Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 04 43 20

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English :

L’événement Balade contée Uzel a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Bretagne Centre