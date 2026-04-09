Balade contée Route du Void de la Borde Viménil

Viménil

Balade contée

Route du Void de la Borde Ferme George Viménil Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Balade contée à travers bois et champs pour découvrir le site de la Basse Verrière, son étang et son histoire au travers de contes et d’anecdotes historiques.Tout public

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Route du Void de la Borde Ferme George Viménil 88600 Vosges Grand Est +33 6 23 74 79 36

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English :

A storytelling walk through woods and fields to discover the Basse Verrière site, its pond and its history through tales and historical anecdotes.

L’événement Balade contée Viménil a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES