Balade contée Route du Void de la Borde Viménil
Balade contée Route du Void de la Borde Viménil samedi 11 juillet 2026.
Viménil
Balade contée
Route du Void de la Borde Ferme George Viménil Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Balade contée à travers bois et champs pour découvrir le site de la Basse Verrière, son étang et son histoire au travers de contes et d’anecdotes historiques.Tout public
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Route du Void de la Borde Ferme George Viménil 88600 Vosges Grand Est +33 6 23 74 79 36
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English :
A storytelling walk through woods and fields to discover the Basse Verrière site, its pond and its history through tales and historical anecdotes.
L’événement Balade contée Viménil a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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