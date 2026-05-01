Bouelles

Balade contemplative

Bouelles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du programme d’animations Balades et Visites en Bray-Eawy et du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Une grande odyssée Musicale à travers les Flûtes du monde et les contes d’un autre temps. Ces voyages vous emmèneront dans des contrées lointaine où tous les sens seront en éveil. Une exploration aux sons des flûtes ,une échappée dans l’univers des cultures du monde. Les sonorités mélodieuses rempliront vos oreilles et vous feront voyager dans l’imaginaire. Départ devant la salle des fêtes. Durée 2h. .

Bouelles 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Balade contemplative

L’événement Balade contemplative Bouelles a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy