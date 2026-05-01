Rocquemont

Balade contemplative

Rocquemont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du programme d’animations Balades et Visites en Bray-Eawy et du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Une grande odyssée Musicale à travers les Flûtes du monde et les contes d’un autre temps. Ces voyages vous emmèneront dans des contrées lointaine où tous les sens seront en éveil. Une exploration aux sons des flûtes ,une échappée dans l’univers des cultures du monde. Les sonorités mélodieuses rempliront vos oreilles et vous feront voyager dans l’imaginaire. Départ devant la mairie. Durée 2h. .

Rocquemont 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Balade contemplative

L’événement Balade contemplative Rocquemont a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy