Balade Contes de la mer et des océans Kerlouan

Balade Contes de la mer et des océans

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2025-12-27 10:30:00

fin : 2025-12-27 11:45:00

Contes de la mer et des océans est une balade contée imaginée par Yann Quéré, qui nous entraîne pour un voyage entre réel et imaginaire. Au fil du chemin, sirènes, dragons et revenants prennent vie sous la voix du conteur, le temps d’une rencontre magique.

Adapté à partir de 8 ans, ce spectacle mêle histoires merveilleuses et récits d’aventure, évoquant aussi les grands marins bretons comme Surcouf ou Hervé de Portzmoger.

Entre légendes et mémoire maritime, cette balade offre un moment de partage où petits et grands découvrent la richesse du lien entre la Bretagne et la mer.

INFOS PRATIQUES

– Rendez-vous devant les musées Salou

– Durée 1h15 .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

