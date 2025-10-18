Balade conviviale Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

Balade conviviale : De Télégraphe à la Villette … en passant par la Maison des Réfugiés

Une fois par mois, le Centre Annie Fratellini vous offre une occasion de découvrir notre ville autrement et surtout de passer un bon moment ensemble.

Le 18 octobre, nous partirons à la découverte de la partie orientale du 19e arrondissement et découvrirons entre autres la Maisons des Réfugiés de la Place des Fêtes.

Deux horaires possibles : le matin (10h-13h) ou l’après-midi (14h30-17h30)

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre les Discriminations.

payant

3€ / personne.

Inscription obligatoire : https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville

Tout public.

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr