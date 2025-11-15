balade conviviale festival des fiertés Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
balade conviviale festival des fiertés Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris samedi 15 novembre 2025.
Une fois par mois, le Centre Annie Fratellini vous offre une occasion de découvrir notre ville autrement et surtout de passer un bon moment ensemble.
A l’occasion du Festival des Fiertés, nous partirons à la découverte de quelques lieux emblématiques de l’histoire et culture LGBTI+ à Paris.
Tarif : 3€ par personne, inscription obligatoire sur place ou en ligne : https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville
Les détails du parcours et du point de rendez-vous seront communiqués par mail/sms aux inscrits
marcher ensemble pour apprendre à bien vivre ensemble !
Le samedi 15 novembre 2025
de 10h00 à 13h00
payant
3€ / personne.
Inscription obligatoire sur place ou en ligne : https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville
Tout public.
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris
+33143405214 villiot@claje.asso.fr