balade conviviale festival des fiertés Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

Une fois par mois, le Centre Annie Fratellini vous offre une occasion de découvrir notre ville autrement et surtout de passer un bon moment ensemble.

A l’occasion du Festival des Fiertés, nous partirons à la découverte de quelques lieux emblématiques de l’histoire et culture LGBTI+ à Paris.

–

Tarif : 3€ par personne, inscription obligatoire sur place ou en ligne : https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville

Les détails du parcours et du point de rendez-vous seront communiqués par mail/sms aux inscrits

marcher ensemble pour apprendre à bien vivre ensemble !

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h00 à 13h00

payant

3€ / personne.

Inscription obligatoire sur place ou en ligne : https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T14:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T10:00:00+02:00_2025-11-15T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr