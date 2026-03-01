Balade conviviale : Paris au féminin Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

Retrouvons-nous en compagnie pour une belle balade conviviale ! Une fois par mois, le Centre Annie Fratellini vous offre une occasion de découvrir notre ville autrement et surtout de passer un bon moment ensemble.

Samedi 21 mars, nous partirons sur les traces de femmes célèbres de l’histoire parisienne…

Tarif : 3€ par personne, inscription obligatoire sur place ou en ligne : https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville

Les détails du parcours et du point de rendez-vous seront communiqués par mail/sms aux inscrits

Paris et son Matrimoine / sur les traces de parisiennes célèbres. Une balade conviviale dans le cadre du Mois de Lutte pour les Droits des Femmes

Le samedi 21 mars 2026

de 10h30 à 13h00

payant

3€ / personne.

Inscription obligatoire sur place ou en ligne : https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T10:30:00+02:00_2026-03-21T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61566708579358 https://www.facebook.com/profile.php?id=61566708579358



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