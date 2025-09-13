Balade conviviale Supt

Balade conviviale Supt samedi 13 septembre 2025.

Balade conviviale

La maison du chevreuil Supt Jura

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Marchons ensemble pour l’ADMR.

Rendez-vous à la Maison forestière du chevreuil à partir de 9h.

– 2 parcours proposés 6 km (départ entre 10h et 10h30) et 13 km (départ entre 9h et 9h30)

– ravitaillement et buvette

– repas

– divers stands et animations

– interventions sur la forêt et les canadiens de la Joux

– 20 € balade + repas (12 ans et +)

– 17 € repas uniquement

– 10 € balade + repas (-12 ans)

– 5 € balade uniquement

Sans boisson.

Réservation avant le 31 août 2025. .

La maison du chevreuil Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 26 31

