Balade conviviale Supt samedi 13 septembre 2025.
La maison du chevreuil Supt Jura
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Début : 2025-09-13 09:00:00
2025-09-13
Marchons ensemble pour l’ADMR.
Rendez-vous à la Maison forestière du chevreuil à partir de 9h.
– 2 parcours proposés 6 km (départ entre 10h et 10h30) et 13 km (départ entre 9h et 9h30)
– ravitaillement et buvette
– repas
– divers stands et animations
– interventions sur la forêt et les canadiens de la Joux
– 20 € balade + repas (12 ans et +)
– 17 € repas uniquement
– 10 € balade + repas (-12 ans)
– 5 € balade uniquement
Sans boisson.
Réservation avant le 31 août 2025. .
La maison du chevreuil Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 26 31
