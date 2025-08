Balade costumée Sélestat à la Renaissance Sélestat

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Mercredi 2025-07-30 10:30:00

2025-07-30 11:45:00

2025-07-30 2025-08-13

Suivez Agnès pour une balade costumée et contée sur le thème de la Renaissance à Sélestat

Agnès est à la recherche de deux ouvriers spécialisés pour aider son mari dans son atelier d’imprimerie. C’est l’occasion pour toute la famille de découvrir Sélestat à la Renaissance, en compagnie de cette femme joviale et énergique qui connaît sa ville sur le bout des doigts. Tout public, à partir de 10 ans. Par Comtesse Luciole. .

+33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

Follow Agnès for a costumed and storytelling stroll on the theme of the Renaissance in Sélestat

Folgen Sie Agnès auf einen kostümierten und erzählten Spaziergang zum Thema Renaissance in Sélestat

Seguite Agnès in una passeggiata in costume e con racconti sul tema del Rinascimento a Sélestat

Siga a Agnès en un paseo con disfraces y cuentacuentos sobre el tema del Renacimiento en Sélestat

