Informations pratiques

Balade » Craponne, son patrimoine écologique, artisanal et monumental » Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie de Craponne Métropole de Lyon

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Redécouvrez Craponne au travers d’une balade pour partir à la rencontre de l’évolution architecturale et patrimoniale de celle-ci liée aux activités économiques qui ont marqué l’histoire de la ville.

Mairie de Craponne 1 place Charles de Gaulle 69290 Craponne Craponne 69290 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 82 82 https://www.mairie-craponne.fr/

Redécouvrez Craponne au travers d’une balade pour partir à la rencontre de l’évolution architecturale et patrimoniale de celle-ci liée aux activités économiques qui ont marqué l’histoire de la ville.

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