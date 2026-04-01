Balade créative dans la nature Ossès
Balade créative dans la nature Ossès mercredi 15 avril 2026.
Ossès
Balade créative dans la nature
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Une Balade Nature créative et familiale !
Embarquez vos enfants dans la formidable construction d’un village de laminak au bord de l’eau et laissez vous conter leurs histoires. Et pour les plus grands, venez écouter les bruits de la nature !
A partir de 6 ans RDV devant la Librairie départ à pied 10 h retour vers 15h30-16h . Chaussures de Marche + pique nique à prévoir dans un sac à dos + eau .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade créative dans la nature
L’événement Balade créative dans la nature Ossès a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ossès (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Route de Bayonne Ossès 15 avril 2026
- Halzamendi Ossès Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés Ossès 29 mai 2026
- Sortie Mendi Gaiak Randonnée en VTT électrique-coucher de soleil Ossès 7 juillet 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak rando-pelote sur les collines Ossès 9 juillet 2026