Ossès

Balade créative dans la nature

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Une Balade Nature créative et familiale !

Embarquez vos enfants dans la formidable construction d’un village de laminak au bord de l’eau et laissez vous conter leurs histoires. Et pour les plus grands, venez écouter les bruits de la nature !

A partir de 6 ans RDV devant la Librairie départ à pied 10 h retour vers 15h30-16h . Chaussures de Marche + pique nique à prévoir dans un sac à dos + eau .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com

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English : Balade créative dans la nature

L’événement Balade créative dans la nature Ossès a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque