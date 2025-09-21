Balade créative Église Saint-Louis Uza

Balade créative Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Louis Landes

Gratuit. Matériel fourni. Réservation obligatoire.

Venez explorer les secrets d’Uza lors d’une « Visite créative »

Cette balade vous invite à découvrir le village sous un angle artistique et authentique !

Accompagné.e par une guide, vous ferez des pauses dessin dans un environnement champêtre, que vous soyez débutant ou artiste confirmé.

De 10 à 100 ans.

Église Saint-Louis 16 D41, 40170 Uza, France Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 41 48 59 »}] En 1865, la commune d’Uza obtint de devenir une paroisse et d’être détachée de celle de Lit et Mixe. L’ancienne chapelle du village étant devenue insuffisante, compte-tenu du nombre d’ouvriers travaillant à la forge, le marquis Romain-Bertrand de Lur-Saluces fit édifier par l’architecte Louis Garros cette église néogothique, de 1867 à 1869. Les volumes extérieurs de proportions élancés sont dominés par le clocher occidental et sa flèche. Le choeur est entouré de deux chapelles accolées formant absidioles, selon une disposition originale. A l’intérieur, le décor architectural affiche une référence au XIIIe siècle. Décor peint dans l’abside et les absidioles. Le mobilier est contemporain de la construction.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Gaugeac Elia