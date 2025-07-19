Balade créative et concert Grottes de Blanot Blanot
Balade créative et concert Grottes de Blanot Blanot vendredi 1 mai 2026.
Blanot
Balade créative et concert
Grottes de Blanot Fougnières Blanot Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01 16:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02
Deux animations proposées par l’association la Cailleverdière à l’occasion du week-end d’ouverture des Grottes de Blanot
– Une balade créative à partir de glanage le vendredi 1er mai de 14h30 à 16h30, sur réservation/participation libre
– Un concert par le duo accordéon saxophone soprano aux compositions originales et intimistes, Lézardâmes, le samedi 2 mai à partir de 17h 30 participation libre buvette sur place .
Grottes de Blanot Fougnières Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55 lacailleverdiere.asso@outlook.fr
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English : Balade créative et concert
L’événement Balade créative et concert Blanot a été mis à jour le 2026-04-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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