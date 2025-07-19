Balade créative et concert Grottes de Blanot Blanot

Blanot

Balade créative et concert

Grottes de Blanot Fougnières Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:30:00

fin : 2026-05-01 16:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Deux animations proposées par l’association la Cailleverdière à l’occasion du week-end d’ouverture des Grottes de Blanot

– Une balade créative à partir de glanage le vendredi 1er mai de 14h30 à 16h30, sur réservation/participation libre

– Un concert par le duo accordéon saxophone soprano aux compositions originales et intimistes, Lézardâmes, le samedi 2 mai à partir de 17h 30 participation libre buvette sur place .

Grottes de Blanot Fougnières Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55 lacailleverdiere.asso@outlook.fr

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English : Balade créative et concert

L’événement Balade créative et concert Blanot a été mis à jour le 2026-04-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II