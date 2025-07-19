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Balade créative et concert Grottes de Blanot Blanot

Balade créative et concert Grottes de Blanot Blanot vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Grottes de Blanot

Adresse : Fougnières

Ville : 71250 Blanot

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Blanot

Balade créative et concert

Grottes de Blanot Fougnières Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01 16:30:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02

Deux animations proposées par l’association la Cailleverdière à l’occasion du week-end d’ouverture des Grottes de Blanot
– Une balade créative à partir de glanage le vendredi 1er mai de 14h30 à 16h30, sur réservation/participation libre
– Un concert par le duo accordéon saxophone soprano aux compositions originales et intimistes, Lézardâmes, le samedi 2 mai à partir de 17h 30 participation libre buvette sur place   .

Grottes de Blanot Fougnières Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55  lacailleverdiere.asso@outlook.fr

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English : Balade créative et concert

L’événement Balade créative et concert Blanot a été mis à jour le 2026-04-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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