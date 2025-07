Balade créative et sensorielle Saint-Médard

Balade créative et sensorielle Saint-Médard dimanche 17 août 2025.

Balade créative et sensorielle

Route de Montgesty Saint-Médard Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

Date(s) :

2025-08-17

« Regoûter pleinement aux plaisirs des sens » c’est l’intention de cette balade créative et sensorielle, en immersion nature …

L’association Pléiades, Les ondes de Tily, Philippe (berger et guide pour l’occasion) ont le plaisir de vous proposer en toute simplicité une balade créative et sensorielle de 9 km environ (au départ de Saint-Médard) ouvert à tous, à toutes, (sans limites d’âges).

Venez vivre une expérience sensorielle, éphémère, harmonique et vivante sur les chemins de randonnées proches de Saint Médard. Observation, écoute, ressenti, toucher, sons, créativité et partage se mêlent et se rencontrent pour le plus grand plaisir de tous, toutes.

Sur le circuit de cette balade, nous ferons une pause pique-nique partagé sur un lieu nature: l’ancien lavoir de Saint-Médard (route de Montgesty) où chacun pourra nous rejoindre en toute liberté et poursuivre par une pause d’une heure trente environ d’harmonie entre créativité (modelage d’argile sur les arbres) et sonorité (voyage sonore). Puis après 16h poursuivre la balade jusqu’au cœur de Saint-Médard et clôturer.

10h Départ de la balade depuis le haut du village, au croisement de la route de Montgesty (ouvert à tous).

12h00 12h30 Pause pique-nique partagé (ouvert à tous) à l’ancien lavoir de Saint-Médard (route de Montgesty)

14h30 Instant sensoriel.

Pause créative modelage d’argile sur les arbres, sur la thématique « Personnifier les arbres ». Durée 1h30, pour 8 personnes maximum, à réserver au 06 97 95 96 31, avec Christelle Maury Animatrice en création et expression artistique ou par Courriel à asso.pleiades@orange.fr). 5€/pers. aucun prérequis, juste le plaisir et la curiosité des sens

Voyage sonore pleine nature avec Katily Prera, Les Ondes de Tily (massages bien-être, relaxation faciale, sonothérapie, relaxation sonore Mechmont 46150). Durée 1h30, pour l’ensemble des personnes présentes sur le site et la randonnée. En participation libre.

16h00 Pour les plus courageux … la balade touche à sa fin sur le village de Saint-Médard.

Puis place aussi à l’improvisation.

Prévoir Sac à Dos chaussure de marche Sourire Joie de Vivre .

Route de Montgesty Saint-Médard 46150 Lot Occitanie asso.pleiades@orange.fr

English :

« Re-live the pleasures of the senses » is the aim of this creative and sensory walk, immersed in nature…

The Pléiades association, Les ondes de Tily and Philippe (shepherd and guide for the occasion) are delighted to offer you a creative and sensory walk of around 9 km (starting from Saint-Médard), open to all (no age limit).

Come and enjoy a sensory, ephemeral, harmonious and lively experience on the footpaths near Saint Médard. Observation, listening, feeling, touch, sound, creativity and sharing come together for the pleasure of all.

Along the way, we’ll stop for a shared picnic at a natural spot: the old Saint-Médard washhouse (route de Montgesty), where everyone is free to join us, and continue with an hour-and-a-half break of harmony between creativity (clay modeling on trees) and sound (sound journey). Then, after 4pm, continue the walk to the heart of Saint-Médard and bring it to a close.

German :

« Die Freuden der Sinne wieder voll auskosten » ist die Absicht dieses kreativen und sensorischen Spaziergangs, bei dem Sie in die Natur eintauchen …

Der Verein Pléiades, Les ondes de Tily und Philippe (Schäfer und Führer für diese Gelegenheit) freuen sich, Ihnen einen kreativen und sinnlichen Spaziergang von ca. 9 km Länge (ab Saint-Médard) anzubieten, der für alle offen ist (ohne Altersbegrenzung).

Erleben Sie eine sinnliche, flüchtige, harmonische und lebendige Erfahrung auf den Wanderwegen in der Nähe von Saint Médard. Beobachten, Zuhören, Fühlen, Berühren, Klänge, Kreativität und Teilen vermischen sich und treffen sich zum größten Vergnügen aller.

Auf dieser Wanderung machen wir eine gemeinsame Picknickpause an einem Naturort: dem alten Waschhaus von Saint-Médard (Route de Montgesty), wo jeder sich uns anschließen kann. Anschließend folgt eine anderthalbstündige Pause, in der Kreativität (Tonmodellierung an Bäumen) und Klang (Klangreise) miteinander in Einklang gebracht werden. Nach 16 Uhr geht es dann weiter bis ins Herz von Saint-Médard und zum Abschluss.

Italiano :

« Assaporare appieno i piaceri dei sensi » è l’obiettivo di questa passeggiata creativa e sensoriale, immersa nella natura…

L’associazione Pléiades, Les ondes de Tily e Philippe (pastore e guida per l’occasione) sono lieti di proporvi una passeggiata creativa e sensoriale di circa 9 km (con partenza da Saint-Médard) aperta a tutti (senza limiti di età).

Venite a vivere un’esperienza sensoriale, effimera, armoniosa e vivace sui sentieri vicino a Saint-Médard. L’osservazione, l’ascolto, la sensazione, il tatto, il suono, la creatività e la condivisione si uniranno per deliziare tutti.

Lungo il percorso, faremo una pausa picnic in un luogo naturale: il vecchio lavatoio di Saint-Médard (route de Montgesty), dove sarete liberi di unirvi a noi e proseguiremo con una pausa di circa un’ora e mezza di armonia tra creatività (modellazione dell’argilla sugli alberi) e suono (percorso sonoro). Poi, dopo le 16.00, continueremo la passeggiata fino al cuore di Saint-Médard e finiremo.

Espanol :

« Saborear plenamente los placeres de los sentidos » es el objetivo de este paseo creativo y sensorial, inmerso en la naturaleza…

La asociación Pléiades, Les ondes de Tily y Philippe (pastor y guía para la ocasión) están encantados de ofrecerle un paseo creativo y sensorial de unos 9 km (con salida desde Saint-Médard) abierto a todos (sin límite de edad).

Venga a disfrutar de una experiencia sensorial, efímera, armoniosa y animada por los senderos cercanos a Saint Médard. La observación, la escucha, la sensación, el tacto, el sonido, la creatividad y el compartir se unirán para hacer las delicias de todos.

A lo largo del recorrido, haremos una pausa para el picnic en un paraje natural: el antiguo lavadero de Saint-Médard (route de Montgesty), donde podrá unirse libremente a nosotros y continuar con una pausa de aproximadamente una hora y media de armonía entre la creatividad (modelado de arcilla en los árboles) y el sonido (viaje sonoro). Después, pasadas las 16:00, continuaremos el paseo hasta el corazón de Saint-Médard y terminaremos.

L’événement Balade créative et sensorielle Saint-Médard a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Cahors Vallée du Lot