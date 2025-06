Balade créative sur les insectes Parc des Gayeulles Rennes

Balade créative sur les insectes Parc des Gayeulles Rennes 9 juillet 2025

Balade créative sur les insectes Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 9 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription.

Parcours ludique sur les insectes pour les enfants et familles au parc des Gayeulles

Venez découvrir les insectes et les animaux qui peuplent le parc des Gayeulles grâce à une approche artistique, ludique et corporel pour apprendre a connaître les êtres qui vous entourent !

Retrouvons-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe à 15h30 pour qu’on aille ensemble au site ou on se retrouve directement sur place à 16h !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T19:00:00.000+02:00

07 54 35 83 38 laloupioteandco@gmail.com

Parc des Gayeulles rue de fougères 35000 rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine