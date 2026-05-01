Balade créative Têtes Art Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Balade créative Têtes Art

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

En famille, partons pour une balade pas comme les autres, au cœur d’un paysage plein de surprises. Fleurs, arbres, cailloux, couleurs, bruits, odeurs… tout autour de nous peut devenir source d’inspiration !

En famille, partons pour une balade pas comme les autres, au cœur d’un paysage plein de surprises. Fleurs, arbres, cailloux, couleurs, bruits, odeurs… tout autour de nous peut devenir source d’inspiration !

Comme les peintres impressionnistes, ouvrons grand les yeux et laissons la nature nous guider. Ensemble, nous allons observer, imaginer, ressentir… et créer ! Dessins, petites oeuvres éphemères, … chacun pourra exprimer sa créativité à sa façon.

Cette sortie est une belle occasion de partager un moment en plein air, de s’émerveiller en famille, et de voir la nature autrement — avec un regard curieux, rêveur et artistique.

Distance 4km .

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 6 95 06 65 80 elinadorey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade créative Têtes Art

Take the whole family on a walk like no other, through a landscape full of surprises. Flowers, trees, stones, colours, sounds, smells… everything around us can become a source of inspiration!

L’événement Balade créative Têtes Art Saint-Sulpice-de-Grimbouville a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville