Balade créative « Vannerie sauvage » parking du gymnase Claires Fontaines Coutances
vendredi 23 octobre 2026 · parking du gymnase Claires Fontaines · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Balade créative « Vannerie sauvage »
parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Balade créative « Vannerie sauvage » – le long des chemins à la découverte des haies bocagères et des plantes à entremêler pour créer des objets ludiques, dès 6 ans accompagnés.
14h / parking du gymnase Claires Fontaines à Coutances.
Réservation obligatoire. .
parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 85 00
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English : Balade créative « Vannerie sauvage »
L’événement Balade créative « Vannerie sauvage » Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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