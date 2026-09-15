Informations pratiques

Coutances

Balade créative « Vannerie sauvage »

parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Balade créative « Vannerie sauvage » – le long des chemins à la découverte des haies bocagères et des plantes à entremêler pour créer des objets ludiques, dès 6 ans accompagnés.

14h / parking du gymnase Claires Fontaines à Coutances.

Réservation obligatoire. .

parking du gymnase Claires Fontaines 24 Avenue Jean François Millet Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 85 00

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English : Balade créative « Vannerie sauvage »

L’événement Balade créative « Vannerie sauvage » Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme