Balade crépusculaire autour de la vallée de l’Or Champagne-Mouton

Champagne-Mouton Charente

Le CEN Nouvelle-Aquitaine et Charente Nature en partenariat avec la Communauté de communes Charente Limousine dans le cadre de sa stratégie bocagère vous organise une balade crépusculaire autour des chauves-souris.

Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 37 89 s.fournier@cen-na.org

English :

CEN Nouvelle-Aquitaine and Charente Nature, in partnership with the Communauté de communes Charente Limousine as part of its bocage strategy, are organizing a twilight bat walk.

German :

Das CEN Nouvelle-Aquitaine und Charente Nature organisieren in Zusammenarbeit mit der Communauté de communes Charente Limousine im Rahmen ihrer Strategie für Heckenlandschaften einen Spaziergang in der Dämmerung rund um Fledermäuse.

Italiano :

Il CEN Nouvelle-Aquitaine e Charente Nature, in collaborazione con la Comunità dei Comuni della Charente Limousine, organizzano una passeggiata crepuscolare tra i pipistrelli nell’ambito della strategia del bocage.

Espanol :

El CEN Nouvelle-Aquitaine y Charente Nature, en colaboración con la Mancomunidad de municipios de Charente Limousine, organizan un paseo crepuscular entre murciélagos en el marco de su estrategia de bocage.

