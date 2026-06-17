Balade Crépusculaire Contée Pointe de Guilben Paimpol
Balade Crépusculaire Contée Pointe de Guilben Paimpol lundi 6 juillet 2026.
Paimpol
Balade Crépusculaire Contée
Pointe de Guilben La Pointe de Guilben Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06 23:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Un lieu magique, un panorama incroyable, un crépuscule rougeoyant et des histoires alliant humour, rêves et émotions… Naviguez des eaux iodées de la baie de Cruckin à l’île de Saint Riom, en passant par le Pors Even des Pêcheurs d’Islande, à l’histoire des pierres de l’abbaye séculaire de Beauport grâce à la rencontre de ce petit bout de terre paimpolaise et d’un conteur du pays. .
Pointe de Guilben La Pointe de Guilben Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 41 67 53
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English :
L’événement Balade Crépusculaire Contée Paimpol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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