Informations pratiques

Lassy

Balade crépusculaire dans la vallée du Canut

Lassy Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Laissez vous guider sur les chemins de la Vallée du Canut à la tombée du jour, à la découverte de ses paysages et de sa faune. En perçant les secrets des discrets habitants de la vallée, nous apprendrons à mieux les reconnaitre et les comprendre, afin de mieux les protéger.

La vallée du Canut est un nid de milieux naturels rares et protégés en Europe. C’est le cas des landes, des pelouses, des forêts d’aulnes et de frênes au bord de l’eau. Plusieurs espèces végétales rares y ont élu domicile la ciboulette sauvage, le glaïeul d’Illyrie, le ¬flûteau nageant, l’orchis brûlé… Et ce n’est pas tout. La vallée abrite pas moins de 54 espèces de papillons et de charmants insectes comme le pique-prune, le grand capricorne ou le lucane cerf-volant. Les mares sont le royaume des tritons crêtés et marbrés, des rainettes et des crapauds. De nombreuses espèces d’oiseaux nichent dans les parages la fauvette pitchou, le busard Saint-Martin, le martin-pêcheur, le pic noir… Avec un peu de chance, on peut observer le faucon crécerelle et l’épervier d’Europe. Certains soirs d’été, on entend même chanter l’engoulevent d’Europe qui rappelle le doux ronron… du solex !

Infos pratiques

– ✅ Sortie gratuite

– ⚠️ Limité à 20 personnes, à partir de 6 ans

– ⏱ Environ 2h

– Inscription obligatoire, avant la veille de la sortie 17h ; par mail ou par téléphone

– Prévoir une tenue adaptée à la météo

– N’hésitez pas à apporter une lampe frontale si vous en possédez .

Lassy 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Balade crépusculaire dans la vallée du Canut Lassy a été mis à jour le 2026-07-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté