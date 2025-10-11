Balade crépusculaire dans les marais Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

Venez vous immerger dans l’ambiance singulière des bords de mauves au crépuscule.

Venez vous immerger dans l’ambiance singulière des bords de mauves au crépuscule. Un petit écrin de verdure, riche de biodiversité 76 espèces d’oiseaux, 12 espèces de chauve-souris et une mosaïque d’habitats allant des roselières aux mares, en passant par les prairies et forêts humides.

Une sortie entre observation, écoute et émerveillement, idéale pour petits et grands curieux de nature !

Durée 2h

Distance environ 3 km

Rendez-vous à Meung sur Loire, lieu précisé lors de l’inscription

Age conseillé à partir de 5 ans

Prêt de jumelles possible

Sortie limitée à 12 personnes Gratuit sur participation libre

Inscriptions par email à angelique.pledran@gmail.com ou au 06 86 28 72 37 .

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Come and immerse yourself in the unique atmosphere of the banks of the mauves at dusk.

German :

Tauchen Sie in der Abenddämmerung in die einzigartige Atmosphäre der Malvenufer ein.

Italiano :

Venite a immergervi nell’atmosfera unica delle rive delle malve al tramonto.

Espanol :

Venga y sumérjase en la atmósfera única de las orillas de las malvas al atardecer.

