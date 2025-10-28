Balade crépusculaire Rue du Château d’Eau, en face du n°19 Orchamps-Vennes

Balade crépusculaire

Rue du Château d’Eau, en face du n°19 Rue du Château d’Eau Orchamps-Vennes Doubs

Une balade au crépuscule est proposée pour vivre une expérience immersive au cœur de la vie sauvage nocturne.

Cette animation invite petits et grands à partir sur les traces des habitants de la nuit chouettes, chauves-souris, hérissons ou autres espèces qui s’activent quand le soleil se couche. Tous les sens seront en éveil, entre observations, écoute des sons nocturnes, et (re)découverte de la nature autrement.

L’objectif est aussi de sensibiliser à la pollution lumineuse et à ses effets sur la biodiversité.

Lampe à lumière rouge et vêtements chauds recommandés. Gratuit, durée environ 2h. Places limitées, renseignements et réservations 03 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr

Sortie organisée par le Parc naturel régional du Doubs Horloger, en partenariat avec la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, et animée par le CPIE du Haut-Doubs. .

Rue du Château d’Eau, en face du n°19 Rue du Château d’Eau Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr

